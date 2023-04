Poetin beschuldigt westerse geheime diensten van ’terreuraanslagen’

De Russische president Vladimir Poetin heeft de westerse geheime diensten ervan beschuldigd betrokken te zijn bij ‘terroristische’ aanslagen in Rusland. Aanleiding voor die beschuldiging is de dood van een bekende pro-Kremlinblogger bij een bomaanslag in Sint-Petersburg.

‘Er is alle reden om te geloven dat inlichtingendiensten uit derde landen en het Westen betrokken zijn bij de voorbereiding van sabotage- en terreurdaden’, aldus Poetin tegen zijn Veiligheidsraad. Volgens de Kremlinleider vinden die daden zowel plaats in Rusland als in de door Rusland gecontroleerde Oekraïense gebieden.

Poetin, met aan zijn zijde de vier door Moskou geïnstalleerde leiders van de geannexeerde Oekraïense regio’s, beschuldigde de Oekraïense leiders ook van ‘ernstige misdaden tegen de burgers in deze gebieden, waarbij niemand wordt gespaard’. Hij sprak ook van ‘artillerievuur en terroristische aanvallen’ op door Rusland gesteunde ambtenaren en publieke figuren. Poetin droeg de Russische veiligheidstroepen daarom op om alles in het werk te stellen om de ‘veiligheid van de plaatselijke bevolking te waarborgen’.

Afgelopen zondag werd een bekende militaire blogger, Maxim Fomin, bekend om zijn steun aan het Russische offensief, gedood bij een bomaanslag in een café in Sint-Petersburg. Moskou beschuldigde Kiev en ‘agenten van de gevangengenomen oppositiefiguur Aleksej Navalny’ ervan bij de moord betrokken te zijn. Oekraïne verklaarde dan weer dat het ging om een interne afrekening tussen degenen die het offensief van Rusland steunen. Intussen is een 26-jarige vrouw gearresteerd voor de moord en aangeklaagd wegens terrorisme.