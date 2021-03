De Russische president Vladimir Poetin heeft zijn Amerikaanse ambtsgenoot Joe Biden, die Poetin een 'moordenaar' vindt, als reactie een 'goede gezondheid' toegewenst.

Poetin heeft ook gesteld dat Rusland zijn belangen zal verdedigen en zal samenwerken met de Verenigde Staten daar waar dat 'voordelig' is.

'Wie het zegt, is het zelf', aldus Poetin, in respons op de uitspraken van Biden die in Moskou kwaad bloed hebben gezet. 'Voor zover het gaat over de verklaringen van mijn Amerikaanse ambtsgenoot. Wat zou ik hem antwoorden? Ik zou hem zeggen: blijf gezond. Ik wens hem een goede gezondheid toe', zei Poetin volgens de Russische persagentschappen. 'Ik zeg dat zonder ironie, zonder grappen.'

'We zullen onze eigen belangen verdedigen en we zullen met hen samenwerken in omstandigheden die voordelig zijn voor ons', zei de president ook.

De Amerikaanse president Joe Biden had eerder in een interview met zender ABC nog instemmend geantwoord op de vraag of hij de Russische president Vladimir Poetin 'een moordenaar' vindt. 'Dat doe ik', zei hij. De Amerikaanse president zei ook dat Poetin 'een prijs' zal betalen voor de veronderstelde Russische bemoeienis in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

