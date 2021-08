De Russische president Vladimir Poetin heeft de taliban vrijdag gewaarschuwd voor pogingen om hun macht ook buiten het Afghaanse grondgebied uit te breiden. De Navo roept de taliban op om vrije doorgang te bieden aan wie geëvacueerd moet worden.

'De taliban mogen de grenzen van het land niet overschrijden', zei Poetin in Moskou na afloop van een ontmoeting met de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

Er mag ook niet worden toegestaan dat 'terroristen het land verlaten door zich voor te doen als vluchtelingen', zo vervolgde de Russische president. Poetin benadrukte dat de taliban 'bijna het gehele grondgebied' van Afghanistan controleren en dat dit 'een realiteit is waarmee we rekening moeten houden, waarbij we de ineenstorting van de Afghaanse staat niet mogen toelaten'.

Poetin had tijdens de persconferentie ook kritiek op het 'onverantwoorde' westerse beleid in Afghanistan, dat gericht was op het 'opleggen van buitenlandse waarden'. 'We moeten ermee stoppen om in andere landen een democratie naar buitenlands model op te bouwen, zonder rekening te houden met historische, nationale of religieuze bijzonderheden, en waarbij voorbij wordt gegaan aan de tradities van andere volkeren', stelde Poetin. 'Ik denk dat dit de les van Afghanistan is.'

Navo

De Navo roept de taliban op de evacuatie van buitenlanders en Afghanen die gevaar lopen in hun land, niet in de weg te staan.

'Onze onmiddellijke opdracht nu is om de veilige evacuatie voort te zetten van onze burgers, inwoners van partnerlanden en van Afghanen die gevaar lopen, in het bijzonder zij die ons hebben geholpen', zeggen de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. 'We roepen diegenen die een gezagspositie bekleden in Afghanistan, op' de mensen veilig te laten vertrekken, 'met name via de internationale luchthaven Hamid Karzai in Kaboel'.

