De Russische president Vladimir Poetin heeft vrijdag voorgesteld om het Russisch-Amerikaanse ontwapeningsakkoord New Start met een jaar te verlengen zonder daar voorwaarden aan te koppelen. Drie dagen geleden hadden de VS al een verlenging van het verdrag voorgesteld. Het verdrag loopt begin 2021 af.

'Ik stel voor dat we het akkoord nu onvoorwaardelijk verlengen, zodat we de mogelijkheid krijgen om een nieuw akkoord te onderhandelen met kennis van alle elementen die nodig zijn', zei Poetin op een vergadering van zijn veiligheidsraad.

Het eerste START-verdrag werd vijf maanden voor de ineenstorting van de Sovjetunie, eind 1991, getekend. Het is opgevolgd door aangepaste versies, START II (1993), SORT (2002) en het nieuwe START-verdrag (2010). Dat laatste loopt in februari af.

VS-onderhandelaar Marshall Billingslea meldde eerder deze week dat de regeringen in Moskou en Washington 'op de hoogste niveaus' een 'principeakkoord' hebben bereikt over verlenging van het kernwapenbeheersingsverdrag. Zijn Russische gesprekspartner Sergej Riabkov sprak dat tegen. Hij noemde de Amerikaanse voorwaarde om het Russische arsenaal te beperken of bevriezen onaanvaardbaar.

Het verdrag schrijft voor dat beide landen hun nucleaire wapenvoorraden beperken tot 1550 operationele kernkoppen.

