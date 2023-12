Poetin zou openstaan voor staakt-het-vuren in Oekraïne

Hoewel hij publiekelijk het tegenovergestelde verklaart, heeft de Russische president Vladimir Poetin achter de schermen laten verstaan dat hij openstaat voor een staakt-het-vuren langs de huidige frontlinie in Oekraïne. Dat schrijft de Amerikaanse krant New York Times, op basis van twee voormalige Russische hoge beambten dichtbij het Kremlin en Amerikaanse en internationale gezagsdragers.

Op basis van zijn verklaringen in het openbaar, lijkt Poetin te blaken van het zelfvertrouwen. Het tegenoffensief van Oekraïne bracht niet wat ervan werd gehoopt en hier en daar oogt de steun vanuit het Westen voor Kiev minder onvoorwaardelijk dan tot voor enkele maanden. De doelstellingen waarmee de Russen ten strijde trokken, zijn volgens Poetin niet veranderd. ‘We geven niet op wat van ons is’, zei de president dinsdag in een toespraak voor zijn generaals.

Andere boodschap

Maar volgens NYT heeft Poetin onlangs achter de schermen een andere boodschap de wereld ingestuurd: hij is bereid een deal te sluiten. Al minstens sinds september heeft Poetin via tussenkanalen signalen uitgestuurd dat hij openstaat voor een staakt-het-vuren dat de gevechten bevriest langs de huidige frontlinie. Dat zou een pak minder ver gaan dan zijn ambitie om Oekraïne in zijn geheel te domineren.

Eigenlijk liet Poetin een jaar geleden tijdens de herfst ook al eens polsen naar een staakt-het-vuren, zeggen Amerikaanse bronnen. Die koerswijziging, waarover eerder niets bekend was geraakt, kwam er nadat de Oekraïense troepen de Russen fors hadden teruggeslagen in het noordoosten van het land. Poetin gaf toen volgens dezelfde bronnen aan dat hij tevreden was met het ingenomen gebied en dat hij bereid was tot een wapenstilstand.

De Oekraïense leiders hebben sinds de start van de oorlog gezworen dat ze het volledige grondgebied willen heroveren. Dat gelt ook voor de Krim, het Oekraïens schiereiland dat sinds 2014 door de Russen bezet wordt. Het valt dus nog maar af te wachten of ze akkoord zouden gaan met zo’n deal.

Verkeerde been

Bovendien vragen VS-bronnen zich af of het niet om een typische poging van het Kremlin gaat om tegenstanders op het verkeerde been te zetten. Zij twijfelen met andere woorden aan de bereidheid van Poetin om een compromis te sluiten. De Russische functionarissen voegen daar aan toe dat Poetin best nog van mening zou kunnen veranderen indien het Russisch leger wat meer de wind in de zeilen krijgt.

In een videoboodschap zegt de woordvoerder van president Poetin, Dimitri Peskov, dat de stellingen ‘conceptueel verkeerd’ zijn. Peskov herinnert aan de recente uitspraken van zijn baas, namelijk dat de doelstellingen van de oorlog ongewijzigd zijn. ‘Rusland is inderdaad bereid te praten, maar enkel om zijn doelen te bereiken’, aldus Peskov.