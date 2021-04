Het Kremlin heeft positief gereageerd dat Amerikaans president Joe Biden, net als Vladimir Poetin, openstaat voor dialoog. Biden riep donderdag op tot 'de-escalatie'.

'President Poetin heeft (als eerste) gesproken over de noodzaak om hun relaties te normaliseren en voor een de-escalatie. Hij praat er consequent over', zei de woordvoerder van de Russische president Dmitri Peskov. 'Het is dus positief dat de meningen van de twee staatshoofden op dezelfde lijn liggen', voegde hij eraan toe. Het Kremlin protesteerde ook weinig verrassend tegen de 'onaanvaardbare' maatregelen die de VS donderdag aankondigden.

De Biden-administratie maakte bekend dat er een resem sancties getroffen werden tegen Rusland. De maatregelen komen er als antwoord op een reeks acties die toegeschreven worden aan Moskou, waaronder een grote cyberaanval en inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van november.

'Moordenaar'

Sinds Joe Biden aan de macht kwam, beloofde hij om harder op te treden dan zijn voorganger Donald Trump. Trump werd ervan beschuldigd te toegevend te zijn tegen de leider uit het Kremlin. Biden ging zo ver dat hij Vladimir Poetin een 'moordenaar' noemde. Maar hij stelde Poetin aan het begin van de week ook een topoverleg voor op neutraal terrein. 'Het moment van de-escalatie is gekomen', zei hij donderdag.

Het idee voor zo'n ontmoeting werd goed ontvangen in Moskou. Peskov stelde zelfs dat Poetin de eerste was die zo'n diepgaandere ontmoeting voorstelde. Hij verwees naar een uitnodiging in maart tot een openbaar, online livegesprek nadat Joe Biden de Russische president een 'moordenaar' had genoemd.

'President Poetin heeft (als eerste) gesproken over de noodzaak om hun relaties te normaliseren en voor een de-escalatie. Hij praat er consequent over', zei de woordvoerder van de Russische president Dmitri Peskov. 'Het is dus positief dat de meningen van de twee staatshoofden op dezelfde lijn liggen', voegde hij eraan toe. Het Kremlin protesteerde ook weinig verrassend tegen de 'onaanvaardbare' maatregelen die de VS donderdag aankondigden. De Biden-administratie maakte bekend dat er een resem sancties getroffen werden tegen Rusland. De maatregelen komen er als antwoord op een reeks acties die toegeschreven worden aan Moskou, waaronder een grote cyberaanval en inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van november. Sinds Joe Biden aan de macht kwam, beloofde hij om harder op te treden dan zijn voorganger Donald Trump. Trump werd ervan beschuldigd te toegevend te zijn tegen de leider uit het Kremlin. Biden ging zo ver dat hij Vladimir Poetin een 'moordenaar' noemde. Maar hij stelde Poetin aan het begin van de week ook een topoverleg voor op neutraal terrein. 'Het moment van de-escalatie is gekomen', zei hij donderdag. Het idee voor zo'n ontmoeting werd goed ontvangen in Moskou. Peskov stelde zelfs dat Poetin de eerste was die zo'n diepgaandere ontmoeting voorstelde. Hij verwees naar een uitnodiging in maart tot een openbaar, online livegesprek nadat Joe Biden de Russische president een 'moordenaar' had genoemd.