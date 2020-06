De Russische president Vladimir Poetin heeft de noodtoestand uitgeroepen in delen van het noordpoolgebied nadat 20.000 ton dieselolie in een rivier liep.

Dat gebeurde vrijdag al, meldt de Britse zender BBC, nadat een brandstoftank instuikte bij een elektriciteitscentrale in de stad Norilsk, Siberië. Er wordt geopperd dat de ongewoon warme temperaturen van de voorbije weken de ondergrond hebben ontdooid, waarna de tank wegzakte en barstte. De smurrie is 12 kilometer meegevoerd over de Ambarnaya-rivier.

De directeur van de centrale is in hechtenis genomen tot ten minste 31 juli, maar er werd hem, nog altijd volgens de BBC, voorlopig niets ten laste gelegd.

De centrale is eigendom van Norilsk Nickel, de wereldleider inzake nikkel- en palladiumproductie.

Het duurde klaarblijkelijk twee dagen eer de autoriteiten van de dieselvlek op de hoogte gebracht werden. Ze werden tot grote woede van president Poetin pas gealarmeerd nadat berichten over milieugevolgen op sociale media werden besproken. In de tussenliggende tijd zou het bedrijf zelf geprobeerd hebben de lekkage te stoppen, klaarblijkelijk zonder veel succes.

