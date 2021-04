Vladimir Poetin heeft er zijn buitenlandse rivalen woensdag voor gewaarschuwd geen 'rode lijn' met Rusland te overschrijden. De Russische president deed dat in zijn jaarlijkse toespraak voor het parlement. In heel wat dossiers ligt Moskou steeds meer op ramkoers met het Westen.

Volgens Poetin stelt Rusland zich over het algemeen 'terughoudend' en 'bescheiden' op. 'Vaak reageren we zelfs niet op onvriendelijke acties of zelfs flagrante onbeschoftheden', luidde het. Moskou zal zelf bepalen waar de 'rode lijn' ligt, dixit de Russische president. Poetin meent ook dat uithalen naar Rusland 'voor alles en om het even wat een soort van sport geworden is.' De Russische president ging niet in op concrete dossiers die voor steeds meer wrijvingen zorgen tussen Moskou enerzijds en de Verenigde Staten en de Europese Unie anderzijds. Zo repte hij met geen woord over het lot van Kremlincriticus Aleksej Navalny, over de ontplooiing van tienduizenden Russische militairen aan de grens met Oekraïne of over de beschuldigingen van inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ook het recente schandaal met agenten van de Russische militaire inlichtingendienst in Tsjechië kwam niet aan bod. Praag beschuldigt er de Russische geheime dienst van achter de zware ontploffing van een munitiedepot in 2014 te zitten.