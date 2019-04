De Russische president Vladimir Poetin heeft donderdag op een persconferentie na zijn ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gezegd dat Pyongyang "garanties voor zijn veiligheid en soevereiniteit" moet krijgen van de internationale gemeenschap, in ruil voor zijn nucleaire ontwapening.

Die garanties kunnen samen met respect voor het internationaal recht het nucleaire conflict oplossen, aldus Poetin, die zijn gesprek met Kim Jong-un 'constructief' noemde. 'Het belangrijkste is om (...) de kracht van het internationaal recht te herstellen en terug te keren naar een situatie waarin het internationaal recht, en niet het recht van de sterkste de aangelegenheden in de wereld bepaalt,' zei Poetin aan de pers na zijn eerste top met Kim in Vladivostok, het Russische Verre Oosten. De twee leiders spraken elkaar vijf uur lang. Het was hun eerste ontmoeting.