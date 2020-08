Een vliegtuig met aan boord de Kremlincriticus Aleksej Navalny is zaterdagmorgen in de Siberische stad Omsk opgestegen richting Duitsland. Navalny, die vermoedelijk vergiftigd werd, zal in Berlijn verder behandeld worden.

De 44-jarige Russische opposant ligt in coma en aan beademingsapparatuur.

De woordvoerster plaatste een foto op Twitter waarop te zien is hoe de patiënt liggend op een bed in het vliegtuig wordt getild. Ze meldt ook dat Julia, de vrouw van Navalny, bij hem is.

Jarmisj bedankte iedereen die heeft meegeholpen. 'Heel erg bedankt voor alle steun. De strijd om het leven van Aleksej en diens gezondheid begint nu pas echt en er is nog heel veel te doen. In ieder geval is de eerste stap nu gezet', aldus de woordvoerster.

De Russische artsen hadden vrijdag al ingestemd met de overbrenging van Navalny naar Berlijn. 'De toestand van de patiënt is stabiel', zo had dokter Anatali Kalinintsjenk verklaard.

Navalny raakte donderdag bewusteloos aan boord van een vliegtuig. Volgens zijn woordvoerder was de thee die hij voorafgaand aan de vlucht dronk vergiftigd. Maar de Russische artsen stellen dat er geen sporen van vergiftiging zijn terug te vinden.

