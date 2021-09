Na zijn ontvangst van de Syrische president Bashar al-Assad heeft de Russische president Vladimir Poetin de aanwezigheid van buitenlandse troepen in Syrië bekritiseerd. Dat heeft het Kremlin dinsdagochtend aangekondigd. Maandagavond publiceerde Moskou al een foto van de zeldzame ontmoeting van de presidenten.

Volgens de verklaring van het Kremlin beschouwde president Poetin de buitenlandse inmenging op het Syrische grondgebied als het 'voornaamste probleem' van het land. 'De buitenlandse, gewapende troepen zijn, zonder beslissing van de Verenigde Naties, zonder uw akkoord, aanwezig in bepaalde gebieden van het land, wat manifest in strijd is met het internationale recht en wat niet toelaat om maximale inspanningen te leveren om het land te consolideren en om voortgang te maken op de weg van de wederopbouw', aldus president Poetin.

In 2015 stapte Rusland in het Syrische conflict en liet het de strijdkrachten van president Assad toe om het grootste deel van het grondgebied, dat ze aan rebellen en jihadisten hadden verloren, te heroveren. Rusland is dan ook een bondgenoot van de Syrische regering in de hoofdstad Damascus. Tijdens de zeldzame ontmoeting zei president Poetin dat de terroristen aanzienlijke schade hebben geleden in Syrië, waar regeringsgroepen zijns inziens 90 procent van het grondgebied controleren. Maar er zijn nog steeds terroristen actief in het land, die 'een deel van het grondgebied controleren' en 'de burgerbevolking terroriseren', klonk het.

De Russische president verzekerde eveneens dat president Assad veel deed om een dialoog met zijn politieke tegenstanders op poten te zetten. Volgens de verklaring erkende president Assad op zijn beurt 'de significante resultaten' die Rusland en Syrië bereikten 'bij de bevrijding van de door strijders bezette gebieden en bij de vernietiging van het terrorisme'. Assad stelde dat de politieke processen, om de oorlog in Syrië tot een eind te brengen, tot stilstand zijn gekomen. Dat weet hij aan 'de destructieve invloed' van bepaalde staten. Hij sprak over sancties, opgelegd door die staten aan de Syrische burgers, die onmenselijk en onwettig zouden zijn.

