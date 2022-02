De Russische president Vladimir Poetin zegt dat sommige ideeën van de Franse president Emmanuel Macron tot vooruitgang kunnen leiden in de Russisch-Oekraïense crisis. Poetin en Macron zaten maandag vijf uur samen.

'Sommige van zijn ideeën, van zijn voorstellen, kunnen de basis vormen van gemeenschappelijke vooruitgang', aldus Poetin tijdens een gemeenschappelijke persconferentie. De Russische leider vond het wel te vroeg om daarover uit te wijden. De Russische en Franse president zullen elkaar terugzien na de ontmoeting van Macron met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelenski in Kiev dinsdag.

Het Russische staatshoofd trok wel opnieuw van leer tegen de Navo. Hij beschuldigt het bondgenootschap ervan dat het de voorbije dertig jaar zodanig uitgebreid is dat het een bedreiging vormt voor Rusland. 'Ze proberen ons gerust te stellen met garanties als ware de Navo een pacifistische en defensieve organisatie', zei Poetin, waarna hij 'Irak, Libië en Belgrado' noemde als tegenvoorbeelden.

Ook klaagde Poetin over de militaire steun van het Westen aan Oekraïne. Een ander punt van kritiek ging over de weigering van het Westen om in te gaan op zijn belangrijkste eisen. Poetin wil dat de Navo een punt zet achter zijn uitbreidingspolitiek, dat het geen aanvalswapens inzet nabij de Russische grens en dat het militaire infrastructuur terugtrekt tot de grenzen van 1997. Na dat jaar traden verschilende voormalige leden van de Sovjet-Unie toe tot de Navo.

Tot slot beschuldigde Poetin Oekraïne er opnieuw van dat het de enige verantwoordelijke is voor de impasse waarin de vredesonderhandelingen zich bevinden tussen Kiev en de pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne, die gesteund worden door Moskou. 'Kiev verwerpt alle opportuniteiten om zijn territoriale integriteit vreedzaam te herstellen', aldus Poetin.

Poetin vindt niet dat Rusland zich oorlogszuchtig gedraagt, ondanks de ontplooiing van tienduizenden soldaten aan de Oekraïense grens, waardoor het Westen vreest voor een invasie. 'Zeggen dat Rusland zich agressief gedraagt is onlogisch. Het zijn niet wij die optrekken naar de grenzen van de Navo.'

