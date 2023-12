Poetin kondigt nieuwe uitbreiding van leger aan

De Russische president Vladimir Poetin beveelt een nieuwe uitbreiding van het aantal soldaten in het Russische leger. Volgens een decreet dat hij vrijdag heeft ondertekend, moeten er 15 procent of 170.000 soldaten bijkomen.

Het leger moet 2,2 miljoen personeelsleden tellen, van wie 1,32 miljoen soldaten zijn. Het vorige decreet – uit augustus 2022 – legde het aantal personeelsleden in het leger op 2 miljoen, van wie 1,15 miljoen militairen. ‘De verhoging van de effectieven van de strijdkrachten is te wijten aan een verhoging van de bedreigingen tegen ons land en is gelinkt aan het voeren van de speciale militaire operatie (in Oekraïne, red.) en de voortzetting van de uitbreiding van de NAVO’, aldus het Russische ministerie van Defensie.

Volgens dat ministerie versterkt de NAVO de troepenmacht aan de grenzen van Rusland en zet de alliantie bijkomende luchtafweermiddelen in. De verhoging van het troepenaantal stapsgewijs gebeuren, op basis van vrijwillig engagement, meldt het leger. Een mobilisatie staat niet op de agenda.

In september 2022 – toen de Russische troepen grote moeilijkheden hadden aan het front in Oekraïne – beval Rusland een mobilisatie, waarbij duizenden jonge mannen uit het land wegvluchtten. Sindsdien is het front stabieler. De Russische autoriteiten geven de voorkeur aan rekruteringen op vrijwillige basis. Daarvoor beloven ze hoge lonen en sociale voordelen voor wie zich bij het leger meldt.