De Russische president Vladimir Poetin heeft donderdag een 'speciale militaire operatie' aangekondigd in Oekraïne 'om de separatisten in het oosten van het land te verdedigen'. Een bezetting van de Oekraïense gebieden maakt geen deel uit van de Russische plannen, zei hij in een onaangekondigde televisietoespraak in de nacht van woensdag op donderdag kort voor 4 uur 's nachts Belgische tijd.

Volgens Poetin behoort een bezetting van Oekraïne niet tot de Russische plannen. Over de omvang van de militaire operatie zei de Russische leider niets. Het is dus niet bekend of die al dan niet beperkt zou blijven tot het oosten van het land.

'Rusland is niet van plan Oekraïense gebieden te bezetten, maar steunt het zelfbeschikkingsrecht van de Oekraïense volkeren, aldus Poetin donderdag. 'We gaan niemand iets opdringen.' Intussen worden er door getuigen ter plaatse wel al ontploffingen gemeld in de Oekraïense steden Kiev, Charkov en Marioepol. In zijn toespraak zei Poetin voorts dat "de omstandigheden een doortastend optreden van Rusland vereisen'.

De president riep de Oekraïense soldaten op 'om de wapens neer te leggen' en stelde dat de operatie van Rusland een daad van 'zelfverdediging is tegen degenen die Oekraïne gegijzeld houden'. Tegen degenen die zich bemoeien met de Russische operatie in Oekraïne zullen vergeldingsmaatregelen genomen worden, zei hij waarschuwend. Het regime in Kiev zal de volledige verantwoordelijkheid dragen voor een eventueel bloedvergieten, aldus nog Poetin.

