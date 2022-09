Poetin kondigt gedeeltelijke militaire mobilisatie af

De Russische president Vladimir Poetin heeft woensdagochtend een gedeeltelijke mobilisatie afgekondigd. Zo melden Russische media TASS en Interfax. Hij deed dat tijdens een toespraak op de televisie.

Nu, bijna zeven maanden na de inval in Oekraïne, kiest Poetin voor een gedeeltelijke mobilisatie van zijn eigen strijdkrachten. Hij nam dit besluit na een voorstel van het ministerie van Defensie en ondertekende het decreet. De gedeeltelijke mobilisatie geldt vanaf woensdag. Poetin beschuldigt het Westen ervan Rusland te willen ‘verzwakken en vernietigen’.

Hiervoor gaat hij terug naar 2014, waar het Westen volgens hem de oorlog in Oekraïne is begonnen en van Oekraïners ‘kanonnenvlees’ heeft gemaakt, zo citeerde TASS hem. Bovendien zou het Westen geen genoegen hebben genomen met een vreedzame oplossing in Oekraïne, waardoor het Kiev onder druk zette om de wapens op te nemen, aldus de Kremlinleider.

Verder benadrukte hij opnieuw dat de bevrijding van het hele Donbass-gebied, bestaande uit de regio’s Donetsk en Loehansk, het onwrikbare doel blijft van de ‘speciale militaire operatie’, zoals Moskou de oorlog in Oekraïne noemt. Zo beloofde hij ook zijn volledige steun aan de referenda die eerder werden aangekondigd in de Oekraïense regio’s Luhansk, Donetsk, Cherson en Zaporizja.

De schijnreferenda vinden plaats van 23 tot en met 27 september. Op hetzelfde moment beschuldigde Kiev Moskou ervan opnieuw de kerncentrale van Zaporizja te hebben gebombardeerd. Volgens Energoatom, de Oekraïense uitbater, zouden ‘Russische terroristen’ de centrale ’s nachts hebben aangevallen.