'Poetin is wat ze in het Engels een bully noemen: een pestkop'

"Een pestkop ruikt op een speelplaats feilloos de zwakheden van de anderen en speelt daar genadeloos op in. Dat is Poetin: hij ziet de zwakke plekken van iedereen en buit die zonder enig scrupule uit. Als een andere speler op het wereldtoneel, zoals de Europese Unie, hem wat dwarszit, wordt hij wraakzuchtig. Want een pestkop wil nooit in zijn hemd worden gezet."

