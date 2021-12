De Russische president Vladimir Poetin heeft in de chaotische jaren negentig na zijn terugkeer uit de DDR bijgeklust als taxichauffeur.

'Ik moest soms bijverdienen', vertelde hij zondagavond in een documentaire op de Russische staatstelevisie.

Ten tijde van de implosie van de Sovjet-Unie begin jaren negentig waren officiële taxi's een zeldzaamheid in Rusland. Vele Russen in het bezit van een wagen, al dan niet van hun werkgever, probeerden een centje bij te verdienen door vreemdelingen een lift te geven. Poetin was één van hen vertelt hijzelf. 'Ik moest soms bijverdienen', zo verklaarde hij in de documentaire 'Nieuwste Geschiedenis'. 'Ik bedoel, extra geld verdienen met de wagen, als een private chauffeur. Het is onaangenaam om over te praten, maar dat was jammer genoeg het geval.'

Poetin maakte in het Sovjettijdperk carrière als agent bij de geheime dienst KGB. In 1990 keerde hij met zijn jonge gezin vanuit Dresden terug naar Leningrad, het huidige Sint-Petersburg. De kost verdienen was in die economisch moeilijke tijden geen sinecure. Ook vele medewerkers van staatsveiligheidsdiensten moesten erover waken dat ze rondkwamen, heet het in de film. Russische media berichtten over een verrassende bekentenis van 'taxichauffeur' Poetin.

In 2018 had de president in een interview wel al eens verteld dat hij overwogen had om als taxichauffeur te werken.

In de documentaire noemt Poetin de instorting van de Sovjet-Unie een 'tragedie' voor de Russen.

