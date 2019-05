De Russische president Vladimir Poetin hoop dat er werk kan worden gemaakt van een herstel van de moeilijke betrekkingen tussen Moskou en Washington. Dat heeft Poetin dinsdag verklaard tijdens een ontmoeting in Sotsji met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.

'Enkele dagen geleden heb ik het genoegen gehad om met de president van de Verenigde Staten te kunnen spreken aan de telefoon' verklaarde Poetin aan het Russische nieuwsagentschap Tass. 'Ik kreeg de indruk dat de president geneigd is om de Russisch-Amerikaanse banden en contacten te herstellen voor de zaken die een wederzijds belang inhouden.'

'Wij hebben al herhaaldelijk gezegd dat we een volledig herstel van de relaties zouden willen', vervolgde Poetin. 'Ik hoop dat nu de nodige voorwaarden daarvoor gecreëerd worden.'

Pompeo onderstreepte dat er op sommige vlakken al goed wordt samengewerkt. 'Er is goed gewerkt rond Noord-Korea en Afghanistan en de strijd tegen het terrorisme', zo deelde hij mee. 'Dat zijn zijn zaken waarop we kunnen voortbouwen.' Volgens Pompeo begreep Poetin dat 'de Verenigde Staten op de voorgrond zullen staan' van het proces rond Noord-Korea. Eind april ontving de Russische president de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in Vladivostok. Het was hun eerste ontmoeting. Volgens het Noord-Koreaanse staatsagentschap KCNA verliep het onderhoud vriendschappelijk en in alle openheid. De ontmoeting verliep helemaal anders dan de mislukte top van Kim en de Amerikaanse president Donald Trump in februari in Hanoi. Volgens Noord-Korea waren de VS van slechte wil.

Mueller-onderzoek

De betrekkingen tussen Rusland en de VS hebben geleden onder berichten over mogelijke Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen van 2016. Uit een grondig onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller is uiteindelijk gebleken dat er wel contacten waren tussen Rusland en het Trump-kamp, maar dat er geen bewijzen zijn voor een misdaad.

Poetin noemde het Mueller-onderzoek dinsdag 'objectief'. 'Hij bevestigde dat er geen sporen zijn van een samenzwering tussen Rusland en de Amerikaanse regering. We hebben dat ook altijd als complete onzin beschouwd.'