De Russische president Vladimir Poetin heeft geen invloed gehad op de overbrenging van de mogelijk vergiftigde opposant Aleksandr Navalny naar Duitsland, zo heeft Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov maandag volgens het Russische staatspersbureau Tass gezegd.

'Dat ziekentransport is absoluut niet het privilege van de president', zei Peskov. Er zijn ook geen internationale onderhandelingen geweest.

De woordvoerder beklemtoonde dat de bevoegde autoriteiten zeer snel hebben gehandeld. 'Alle vergunningen en formaliteiten waren snel rond. De speciale vlucht is zonder problemen vrijgegeven, nadat de artsen Navalny voor vervoer geschikt hebben verklaard.' De vlucht om de opposant in Duitsland te laten behandelen was een private actie van Initiative Cinema for Peace rondom Jaka Bizilj.

Niettemin kan de Finse president Sauli Niinistö een bemiddelende rol hebben gespeeld. Hij sprak eerst met de Duitse Bondskanselier Angela Merkel en dan met Poetin over het transport van Navalny. Wat die gesprekken hebben uitgehaald, staat nog niet eenduidig vast. (Belga)

'Dat ziekentransport is absoluut niet het privilege van de president', zei Peskov. Er zijn ook geen internationale onderhandelingen geweest. De woordvoerder beklemtoonde dat de bevoegde autoriteiten zeer snel hebben gehandeld. 'Alle vergunningen en formaliteiten waren snel rond. De speciale vlucht is zonder problemen vrijgegeven, nadat de artsen Navalny voor vervoer geschikt hebben verklaard.' De vlucht om de opposant in Duitsland te laten behandelen was een private actie van Initiative Cinema for Peace rondom Jaka Bizilj. Niettemin kan de Finse president Sauli Niinistö een bemiddelende rol hebben gespeeld. Hij sprak eerst met de Duitse Bondskanselier Angela Merkel en dan met Poetin over het transport van Navalny. Wat die gesprekken hebben uitgehaald, staat nog niet eenduidig vast. (Belga)