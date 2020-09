De Russische president Vladimir Poetin heeft Wit-Rusland een lening toegezegd van 1,5 miljard dollar. Dat heeft hij maandag bekendgemaakt na een onderhoud met de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko in de Russische badplaats Sotsji.

Een voorstel van Loekasjenko om grondwetshervormingen door te voeren, vindt Poetin 'logisch en actueel', zei hij in commentaren op de televisie. Zo'n hervorming maakt vervroegde verkiezingen mogelijk.

De Wit-Russische leider vertelde Poetin dat de recente gebeurtenissen in Wit-Rusland laten zien dat Minsk dicht bij Rusland moet blijven. Loekasjenko dankte Poetin voor diens hulp na de omstreden presidentsverkiezing. Poetin verzekerde hem dat Rusland de grootste investeerder blijft in Wit-Rusland. Hij zei er ook van overtuigd te zijn dat Loekasjenko de crisis in Wit-Rusland zal oplossen.

Poetin spoorde Loekasjenko aan meer inspanningen te doen om de handel tussen beide landen te verbeteren. Beide leiders spraken ook af de samenwerking op het gebied van defensie voort te zetten. (Belga)

Een voorstel van Loekasjenko om grondwetshervormingen door te voeren, vindt Poetin 'logisch en actueel', zei hij in commentaren op de televisie. Zo'n hervorming maakt vervroegde verkiezingen mogelijk. De Wit-Russische leider vertelde Poetin dat de recente gebeurtenissen in Wit-Rusland laten zien dat Minsk dicht bij Rusland moet blijven. Loekasjenko dankte Poetin voor diens hulp na de omstreden presidentsverkiezing. Poetin verzekerde hem dat Rusland de grootste investeerder blijft in Wit-Rusland. Hij zei er ook van overtuigd te zijn dat Loekasjenko de crisis in Wit-Rusland zal oplossen.Poetin spoorde Loekasjenko aan meer inspanningen te doen om de handel tussen beide landen te verbeteren. Beide leiders spraken ook af de samenwerking op het gebied van defensie voort te zetten. (Belga)