De huidige veiligheidssituatie in Europa is zowel voor Frankrijk als voor Rusland een bezorgdheid. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin maandag gezegd tijdens het gesprek met zijn Franse ambtsgenoot Emmanuel Macron.

'Ik wil dit opnieuw benadrukken. We delen de bezorgdheid over wat er aan het gebeuren is rond de veiligheid in Europa', aldus Poetin tegen Macron. 'Ik zou je willen bedanken voor het feit dat Frankrijk altijd de meest actieve rol opneemt bij het uitwerken van principiële oplossingen op dit gebied.'

'Het moet duidelijk zijn dat Frankrijk in de afgelopen jaren een actieve rol had in het oplossen van fundamentele problemen met de Europese veiligheid', benadrukte Poetin ook. 'Uw voorgangers hebben dat gedaan, in verband met de aanval van Georgië op Zuid-Ossetië, in verband met het werk rond het akkoord van Minsk (over een bestand in Oekraïne, red.) en het Normandië-formaat', het bestaande gespreksformaat dat Rusland, Oekraïne, Frankrijk en Duitsland samenbrengt.

Poetin gaf ook aan dat de huidige Franse regering en de president grote inspanningen leveren om in heel Europa de veiligheid te verzekeren op lange termijn, en rond het oplossen van de crisis in zuidoost-Oekraïne.

Macron zei bij het begin van de ontmoeting met Poetin dat hij hoopte op 'het begin van de de-escalatie' van de crisis rond Oekraïne. Hij gaf aan een oorlog te willen vermijden en ook elementen van vertrouwen en stabiliteit te willen opbouwen.

Op weg naar Moskou zei Macron ook dat zijn positie in verband met het conflict 'gecoördineerd' is met die van zijn Europese en Amerikaanse bondgenoten. Die hebben de eisen van het Kremlin rond het stopzetten van de uitbreiding van de NAVO - waardoor Oekraïne geen lid kan worden - steeds afgewezen. Het Westen vreest dat Rusland Oekraïne zal binnenvallen, nu Moskou extra militairen naar de Oekraïense grens en naar Wit-Rusland heeft gestuurd. Moskou heeft steeds ontkend een inval te plannen.

Poetin en Macron spreken elkaar maandag aan een erg lange witte tafel, waardoor ze in deze pandemietijden toch enkele meters van elkaar zitten. Macron is de eerste westerse leider die Poetin ontmoet sinds de spanningen rond Oekraïne weer oplopen. De twee spraken elkaar ook al via de telefoon.

Dinsdag trekt Macron naar Kiev voor een gesprek met de Oekraïense president Volodymyr Zelenski. Volgende week reist de Duitse bondskanselier Olaf Scholz eveneens naar Moskou en Kiev, nadat hij maandag/vandaag een onderhoud heeft met de Amerikaanse president Joe Biden.

