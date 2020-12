De Russische president Vladimir Poetin heeft de democraat Joe Biden gefeliciteerd met zijn verkiezing als president van de Verenigde Staten. Poetin is 'klaar om samen te werken', stelt het Kremlin dinsdag.

De uitslag van de verkiezingen was al bekend, maar zittend president Donald Trump vocht die nog aan, waardoor een aantal buitenlandse leiders Biden nog niet wilden feliciteren. Maandag werd de voormalige vicepresident officieel gekozen door het kiescollege. Democraat Biden heeft 306 kiesmannen achter zich, Trump 232.

Voor Poetin was dit het moment om Biden te feliciteren. Poetin heeft Biden verteld dat hij openstaat voor contact en samenwerking, meldt het Kremlin in een verklaring. De Russische president zei tegen Biden dat de VS en Rusland een verantwoordelijkheid hebben om de veiligheid en stabiliteit van de wereld te waarborgen.

