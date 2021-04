De Russische president Vladimir Poetin en de Duitse bondskanselier Angela Merkel "zijn ongerust over de escalatie van de spanningen" in het oosten in Oekraïne. Dat heeft het Kremlin donderdag aangegeven in een persmededeling na afloop van een telefonisch onderhoud.

Volgens het Kremlin heeft Poetin Merkel gewezen op de verantwoordelijkheid van de Oekraïense regering, 'wiens procovaties tot doel hebben om de situatie aan de contactlinie te verergeren'. De regering in Kiev en het westen maken zich dan weer zorgen over Russische troepenversterkingen aan de grens. Volgens een Duitse mededeling heeft Merkel aan Poetin gevraagd om de Russische militaire aanwezigheid in de grensregio opnieuw af te bouwen. Dat moet een de-escalatie van de situatie mogelijk maken, aldus Berlijn.

Volgens het Kremlin roepen Poetin en Merkel alle betrokken partijen in het conflict op tot 'terughoudendheid'. De twee leiders wensen ook dat er opnieuw vaart wordt gebracht in de onderhandelingen over de aanslepende oorlog in Oekraïne. Het vredesplan van 2015 blijft 'de onbetwiste basis' en moet onverkort uitgevoerd worden, klinkt het.

De zogenaamde Minsk-akkoorden stippelen de weg uit naar een oplossing voor het conflict tussen de regering en de separatisten in het oosten. De gesprekken over de uitvoering ervan verkeren al jaren in een impasse. De laatste top vond plaats in december 2019 en sindsdien is er op politiek vlak geen enkele vooruitgang geboekt. Er staat ook geen nieuwe bijeenkomst op de agenda.

Donderdag kwam het in de regio van Donetsk opnieuw tot vuurgevechten tussen separatisten en het Oekraïense leger. Daarbij is één soldaat gedood, zo meldde het leger. President Volodymyr Zelenski trok donderdag naar het conflictgebied om de soldaten een hart onder de riem te steken.

