De Russische en Franse presidenten Vladimir Poetin en Emmanuel Macron hebben maandag voor de tweede keer in vier dagen telefonisch met elkaar gesproken, te midden van de crisis over Oekraïne, zei het Kremlin.

'De gedachtewisseling over de situatie rond Oekraïne werd voortgezet en kwesties in verband met het bieden van lange termijn- en wettelijk vastgestelde veiligheidsgaranties aan Rusland werden besproken', aldus het Kremlin. De twee leiders kwamen overeen hun telefonische contacten verder te zetten, maar volgens het Kremlin wordt ook de mogelijkheid onderzocht om elkaar fysiek te ontmoeten. Volgens het Elysée 'zijn beide presidenten verheugd over de positieve vooruitgang die geboekt is in het Normandië-formaat', het bestaande gespreksformaat dat Rusland, Oekraïne, Frankrijk en Duitsland samenbrengt.

Sancties

De Verenigde Staten hebben intussen 'specifieke sanctiepakketten' voorbereid tegen leden van de Russische elite en hun families. Die zullen worden gebruikt als Rusland effectief Oekraïne binnenvalt, aldus Witte Huis-woordvoerster Jen Psaki maandagavond.

Washington heeft personen 'in of rond de binnenste kring van het Kremlin geïdentificeerd', klonk het. Deze personen zijn volgens het Witte Huis 'bijzonder kwetsbare doelwitten' vanwege hun nauwe financiële banden met westerse landen. 'Dit is slechts één element van onze wens om Rusland langs elke kant te raken, mocht het tot een aanval komen', vervolgde Psaki. Het Verenigd Koninkrijk, een van de voorkeursbestemmingen voor investeringen voor Russische oligarchen, kondigde maandag ook aan dat het zijn arsenaal van mogelijke sancties tegen Russische personen en bedrijven verscherpt.

Washington is al enkele dagen bezig met het geven van details over massale sancties die de Amerikanen Rusland beloven op te leggen in het geval van een militaire escalatie. Zo hebben de VS reeds gedreigd de toegang van Russische banken tot dollartransacties af te snijden. President Joe Biden zelf herhaalde maandag dat de VS blijft oproepen tot diplomatie, maar 'dat het land klaar is, wat er ook gebeurt'.

