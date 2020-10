Dat blijkt uit een mededeling die het Kremlin woensdagavond heeft verspreid, na afloop van een telefoongesprek tussen de twee staatshoofden.

Poetin en Macron zijn ook bereid om de diplomatieke inspanningen op te voeren, om zo tot een oplossing voor het conflict te komen.

Frankrijk en Rusland maken samen met de VS deel uit van de Minsk-groep van de OVSE, die bemiddelt in het conflict. Poetin en Macron hebben dan ook gesproken over 'concrete parameters voor toekomstige samenwerking, in de eerste plaats in het kader van de Minsk-groep', zo staat nog in de mededeling.

Bij de heropflakkering van het geweld in de betwiste Kaukasische regio Nagorno-Karabach, zijn volgens de Armeense zijde al 114 mensen gedood. In Azerbeidzjan is sprake van 12 gedode burgers. Beide kampen zeggen honderden soldaten van de tegenstanders omgebracht te hebben.

