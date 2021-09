De Russische president Vladimir Poetin en zijn Turkse evenknie Recep Tayyip Erdogan hebben woensdag tijdens een ontmoeting in Sotsji de samenwerking tussen beide landen geprezen. 'De onderhandelingen verlopen soms moeilijk, maar ze eindigen altijd met een positief resultaat', verklaarde Poetin. Een boodschap die ook Erdogan onderschreef.

Rusland en Turkije hebben een complexe band, aangezien ze enerzijds regionale rivalen zijn, maar anderzijds wel economische en strategische belangen delen.

Zo kwam het de afgelopen jaren bijvoorbeeld tot confrontaties in Syrië, waar beide landen een ander kamp steunden, en in de burgeroorlog in Nagorno-Karabach. Anderzijds zijn beide landen wel dichter naar elkaar toegegroeid als gevolg van de opgelopen spanningen tussen Moskou en het Westen. Zo verkocht Rusland luchtafweersystemen aan Turkije, wat furieus werd onthaald in Washington aangezien Turkije lid is van de NAVO.

Daarnaast werd er in 2020 ook een pijpleiding tussen beide landen aangelegd, waardoor gas van Rusland naar Turkije wordt gepompt.

Voor Poetin ging het om het eerste publieke evenement na zijn zelfisolatie nadat een medewerker positief testte op het coronavirus.

