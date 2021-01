Rusland en de Verenigde Staten zijn het volgens het Kremlin eens geworden voor de verlenging van het nucleaire ontwapeningsverdrag New START. Diplomatieke nota's in die zin zijn uitgewisseld, deelde het Kremlin dinsdagavond mee na een telefoongesprek van president Vladimir Poetin met zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden.

Eerder hadden beide zijden hun bereidheid getoond het verdrag, dat begin februari afloopt, met vijf jaar te verlengen.

New START, dat op 5 februari 2011 in werking trad, beperkt het nucleaire arsenaal van Rusland en de Verenigde Staten tot telkens 800 wapendragers en 1.550 inzetbare kernkoppen. Het verdrag werd voor een looptijd van tien jaar gesloten en voorzag in de mogelijkheid van een verlenging. Rusland en de VS bezitten samen zowat 90 procent van de kernwapens wereldwijd.

Joe Biden sprak dinsdag voor het eerst sinds hij zijn intrek nam in het Witte Huis met Poetin, ook 'om onze steun aan de soevereiniteit van Oekraïne te herhalen tegenover de aanhoudende agressie van Rusland', zei Jen Psaki, woordvoerster van het Witte Huis.

Biden gaf voorts zijn bezorgdheid te kennen over de 'vergiftiging' van de Russische opposant Navalny en de 'behandeling van vreedzame betogers door de Russische veiligheidstroepen'. Ook de recente reusachtige cyberaanval op Amerikaanse ministeries en nog andere kwesties kwamen ter sprake.

Vladimir Poetin zei van zijn kant 'een normalisering van de relaties tussen Rusland en de VS' te steunen, meldde het Russische presidentschap. Een normalisering zou niet alleen 'in het belang van de twee landen maar ook van de hele internationale gemeenschap' zijn.

