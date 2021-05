Vladimir Poetin belooft repercussies nadat een van zijn vertrouwelingen in Oekraïne vervolgd wordt voor hoogverraad. De Russische president maakt gewag van politieke zuiveringen in Oekraïne.

De Russischgezinde Oekraïener Viktor Medvedtjoek werd donderdag onder huisarrest geplaatst na huiszoekingen dinsdag bij hem thuis en in zijn kantoren.

De 66-jarige zakenman is de leider van het grootste pro-Russische oppositieplatform 'Oppositie voor het leven', met een veertigtal parlementsleden in Kiev. Met een fortuin van 620 miljoen dollar is hij volgens het magazine Forbes de twaalfde rijkste Oekraïner. Hij gaat er ook prat op dat Poetin peter is van een van zijn dochters.

Het Oekraïense gerecht beschuldigt hem van hoogverraad en de poging om natuurlijke grondstoffen te plunderen in de Krim, het Oekraïense schiereiland dat in 2014 geannexeerd werd door Rusland. Hij riskeert 15 jaar.

'Om politieke redenen verwijt men iemand met Rusland te werken op economisch vlak terwijl veel mensen, onder meer politieke hoogwaardigheidsbekleders, al jarenland samenwerken met Rusland', zo reageert Poetin, die spreekt van een 'politieke zuivering'.

