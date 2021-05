De Russische president Vladimir Poetin heeft ermee gedreigd 'de tanden uit te slaan' van tegenstanders van het land. Dat bericht het Russische persagentschap Interfax donderdag. Volgens de president proberen tegenstanders stukken van het Russische grondgebied af te pakken.

'Iedereen wil ons ergens bijten of een stuk afbijten, maar ze moeten weten dat we hun tanden zullen uitslaan zodat ze niet meer kunnen bijten', rolde Poetin met de spierballen.

De Russische premier beriep zich daarbij op de progressie die het Russische leger de afgelopen jaren heeft gemaakt. Dit jaar alleen al wordt er 3 biljoen roebel (meer dan 33,5 miljard euro) geïnvesteerd in defensie.

Qua oppervlakte is Rusland, ondanks het verlies van een derde van het grondgebied na de ineenstorting van de Sovjet Unie, nog steeds het grootste land ter wereld.

'Iedereen wil ons ergens bijten of een stuk afbijten, maar ze moeten weten dat we hun tanden zullen uitslaan zodat ze niet meer kunnen bijten', rolde Poetin met de spierballen. De Russische premier beriep zich daarbij op de progressie die het Russische leger de afgelopen jaren heeft gemaakt. Dit jaar alleen al wordt er 3 biljoen roebel (meer dan 33,5 miljard euro) geïnvesteerd in defensie. Qua oppervlakte is Rusland, ondanks het verlies van een derde van het grondgebied na de ineenstorting van de Sovjet Unie, nog steeds het grootste land ter wereld.