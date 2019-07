Poetin-criticus Navalny zegt dat hij gearresteerd is

Kremlin-criticus Alexeï Navalny heeft woensdag bekendgemaakt dat hij in Moskou is gearresteerd. Navalny had nog maar pas een oproep gelanceerd om zaterdag te betogen tegen de uitsluiting van oppositiekandidaten bij de lokale verkiezingen in Moskou.

Alexei Navalny samen met zijn vrouw te Moskou op 20 juli 2019. © Reuters

In een video op zijn Instagram-account zegt de corruptiebestrijder dat hij is opgepakt bij hem thuis, toen hij wilde gaan joggen. Hij werd vervolgens naar een commissariaat gebracht. 'De mensen hebben gelijk als ze zeggen dat sportbeoefening niet altijd gezond is', grapte Navalny. View this post on Instagram A post shared by Алексей Навальный (@navalny) on Jul 23, 2019 at 11:41pm PDT Zijn woordvoerder, Kira Iarmych, heeft de arrestatie op Twitter bevestigd. Алексею Навальному вменяют 20.2 ч.8 (до 30 суток ареста) за призывы к несогласованной акции по допуску независимых кандидатов. Протокола, однако, пока нет — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) July 24, 2019 De registratie van verschillende kandidaten voor de aanstaande lokale verkiezingen is vorige week verworpen, officieel omdat er onregelmatigheden zouden zijn vastgesteld bij het verzamelen van de handtekeningen die vereist zijn om zich kandidaat te kunnen stellen bij verkiezingen. Ook in andere grote steden zoals Sint-Petersburg zijn kandidaturen van leden van de oppositie verworpen. Lees ook: 4 uur en 8 minuten met Poetin: hoe de Russische president het almaar moeilijker krijgt om zijn volk te overtuigen