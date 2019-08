Poetin-criticus Navalny vrijgelaten na 30 dagen gevangenschap

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is vrijdag vrijgelaten na 30 dagen gevangenschap. Dat heeft zijn woordvoerster laten weten. Hij zat in de cel omdat hij had opgeroepen om te manifesteren in het kader van de protestbeweging waarmee het regime van president Vladimir Poetin momenteel wordt geconfronteerd.

Aleksej Navalny op 23 augustus 2019. © Reuters