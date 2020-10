De Russische president Vladimir Poetin is 'serieus bezorgd' over de vermoedelijke aanwezigheid van pro-Turkse strijders uit het Midden-Oosten in Nagorno-Karabach.

Dat heeft Poetin gezegd in een telefoongesprek met de Armeense premier. Die laatste deelt Poetins bezorgdheid, meldt het Kremlin vrijdag. Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, een ngo die vanuit Groot-Brittannië opereert, zegt vrijdag dat zeker 28 pro-Turkse Syrische strijders zijn omgekomen in het conflict.

Het gewapend conflict om de separatistische regio Nagorno-Karabach duurt al zes dagen. Ook vrijdag werd er zwaar gevochten. Volgens het Observatorium maken de omgekomen Syrische strijders deel uit van een groep van 850 rebellen die trouw zijn aan Turkije, en die door datzelfde land gestuurd zijn om Azerbeidzjan bij te staan in het conflict. AFP kon de dood van drie van hen bevestigd krijgen via hun families.

Al van bij de start van het conflict beschuldigt Armenië Turkije ervan Syrische 'huurlingen' naar de regio te sturen, wat Turkije ontkent. In de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe klinkt het vrijdag dat dit 'desinformatie' is. 'Wij hebben geen nood aan buitenlandse strijders', aldus een adviseur van de president. Terwijl Azerbeidzjan steun krijgt vanuit Ankara, is van Armenië bekend dat het het oor van Moskou heeft. Tot dusver laat Rusland zich in dit conflict opvallen door een grote terughoudendheid. Samen met Parijs en Washington riep Moskou al op om de gevechten te staken. De drie landen leiden de Minsk-groep binnen de OVSE die al langer een vreedzame en onderhandelde oplossing voor het conflict bepleit. Bij het conflict zijn, volgens gedeeltelijke cijfers, 190 mensen omgekomen.

