Poetin bepleit sterkere samenwerking met Noord-Korea

De Russische president Vladimir Poetin heeft dinsdag in een boodschap aan leider Kim Jong Un naar aanleiding van de Bevrijdingsdag een versterking van de samenwerking met Noord-Korea bepleit.

‘Ik ben ervan overtuigd dat wij onze bilaterale samenwerking zullen blijven versterken op alle domeinen, in het belang van onze volkeren en de versterking van de stabiliteit en veiligheid op het Koreaanse schiereiland en in de regio van Noordoost-Azië in het algemeen’, zo verklaarde Poetin in de boodschap die het Kremlin publiceerde.

Totale impasse

Op Bevrijdingsdag viert het regime in Pyongyang de bevrijding van de Japanse bezetter na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Poetin is de dag ‘een symbool van de moed en het heldendom van de soldaten van het Rode Leger en Koreaanse patriotten die samen vochten’ tegen ‘het Japanse kolonialisme’. Eind juli noemde minister van Defensie Sergej Sjogjoe Noord-Korea een ‘belangrijke partner’ voor Moskou.

De verklaring van Poetin komt er in de aanloop naar een top tussen de leiders van de Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea in Washington. Daar willen ze vrijdag hun samenwerking versterken tegenover een Noord-Korea dat steeds dreigender wordt.

De relaties tussen Zuid- en Noord-Korea zitten op een dieptepunt. Het diplomatieke spoor zit in een totale impasse, terwijl Kim Jong-un een wapenwedloop aanvuurt, met inbegrip van tactische kernwapens.