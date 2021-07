De Russische president Vladimir Poetin heeft zijn handtekening gezet onder een nieuwe nationale veiligheidsstrategie, om zijn land 'te beschermen tegen invloeden uit de VS en andere westerse landen', zoals 'propaganda voor toegeeflijkheid'.

'De verwesterlijking van de cultuur houdt het risico in dat de Russische federatie haar culturele soevereiniteit verliest', staat onder meer te lezen in het 44 pagina's tellende document dat zaterdag is gepubliceerd.

De strategie heeft het onder meer over de traditionele Russische morele en cultuurhistorische waarden, die zouden onderworpen zijn aan 'actieve aanvallen van de Verenigde Staten en zijn bondgenoten' en van 'transnationale ondernemingen en ngo's'.

'Immoraliteit en egoïsme'

De liberale democratieën van het Westen bevinden zich volgens het document 'in een crisis': 'persoonlijke vrijheden worden verabsoluteerd; er wordt actief propaganda gevoerd voor toegeeflijkheid, immoraliteit en egoïsme; er wordt een cultus van geweld, consumptie en genot afgedwongen; het gebruik van drugs wordt gelegaliseerd en er wordt een maatschappij gevormd die de natuurlijke levenscyclus ontkent', klinkt het fors.

Het is de eerste Russische nationale veiligheidsstrategie sinds eind 2015. Sindsdien zijn de relaties tussen het Westen en Rusland merkbaar verslechterd.

