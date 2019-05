Ploeg van Sky News aangevallen door Syrische regeringstroepen

De Britse nieuwszender Sky News heeft donderdag bevestigd dat een van zijn ploegen 'opzettelijk' is aangevallen door het Syrische regime, met hulp van Russische strijdkrachten. Het incident deed zich voor in de provincie Idlib, het laatste bastion van jihadisten in het noordwesten van het land.

'De ploeg van Sky News - duidelijk geïdentificeerd als journalisten - werd opzettelijk aangevallen door strijdkrachten van het Syrische regime', schrijft de zender in een artikel, dat online is gepubliceerd. In een video is te zien hoe de crew beschoten wordt tussen huizen en puin en dekking zoekt. 'We werden opgemerkt door een militaire drone en verschillende keren aangevallen door vermoedelijk granaten van 125 mm, waarschijnlijk afgevuurd door een Russische T-7 tank', verklaart correspondent Alex Crawford. 'We bleven het doelwit totdat we de zone hadden verlaten', klinkt het. Crawford stelt dat de 'politieke militant' Bilal Abdul, die hen begeleidde, geraakt werd door een granaatscherf. 'Het gaat om flagrante schendingen van de regels voor operaties in een gevechtszone', aldus de journalist nog. Volgens het Syrisch Observatorium van de Mensenrechten heeft het Syrische regime donderdag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de regio. Daarbij kwamen acht burgers om.