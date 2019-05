De 'Spitzenkandidaten', oftewel potentiële opvolgers van Jean-Claude Juncker, van zes Europese politieke families hebben woensdagavond een pittig debat gehouden over de richting die de Europese Unie de komende vijf jaar uit moet. Een paar scherpe tussenkomsten legden de inhoudelijke verschillen meermaals bloot.

Wat opviel, was dat vooral de kandidaat-Commissievoorzitter van de Europese Volkspartij (EVP), de Duitser Manfred Weber, op weinig sympathie kon rekenen. Vooral toen het thema klimaat aangesneden werd, kreeg Weber het hard te verduren. Hij en de EVP zijn het ermee eens dat de EU tegen 2050 klimaatneutraal moet worden, maar Weber waarschuwde voor onbetaalbare maatregelen en ingrepen die bepaalde bevolkingsgroepen, zoals de arbeiders in de auto-industrie, hard zouden treffen. 'Het zijn niet mijn woorden, maar een ngo noemde de EVP recent nog een verzameling dinosauriërs', riposteerde de socialistische Spitzenkandidat Frans Timmermans. 'Ik ben het riedeltje beu dat de sociaal zwakkeren de dupe dreigen te worden van ons klimaatbeleid. Het is pas wanneer we bij de pakken blijven zitten dat de schade berokkend wordt. Hoe langer we wachten, hoe erger het wordt.'

De groene Ska Keller wilde van Weber dan weer weten waarom de EVP in het Europees Parlement tegen meer ambitieuze klimaatdoelstellingen stemde. Margrethe Vestager, de kandidaat van de liberalen, zetten Weber op zijn plaats toen hij het beleid van de Europees commissaris voor Klimaat, 'de EVP'er Miguel Arias Cañete', verdedigde. 'Miguel deed zijn werk goed omdat hij deel uitmaakt van de Commissie, niet omdat hij een EVP'er is', zei Vestager, zelf commissaris van Mededinging.

Aan het debat nam ook een Belg deel. Nico Cué is geboren in Spanje, groeide op in Luik en is tijdens deze campagne het uithangbord van Europees Links. Hij benadrukte de meerwaarde die migranten kunnen hebben voor de Europese economie - 'ik was er zelf ooit een' - en vond Webers pleidooi voor een alomvattende oplossing voor het migratievraagstuk 'schandalig'.

De vreemde eend in de bijt was de Tsjech Jan Zahradil. Hij vertegenwoordigde de Alliantie van Conservatieven en Hervormers en benadrukte bij elke tussenkomst het belang van de natiestaten. Hij is niet tegen de Europese Unie, maar argumenteerde dat wat hem betreft de slinger te veel is doorgeslagen naar het Europese niveau. Het kwam hem op een pittige repliek van Frans Timmermans te staan toen hij betoogde dat individuele landen beter dan Europa geschikt zijn om economische problemen als jeugdwerkloosheid aan te pakken. 'Zou Tsjechië zonder hulp van de Europese structuurfondsen even welvarend geweest zijn?', wilde Timmermans weten. Waarop Zahradil moest toegeven dat 'ze wel hebben geholpen'.

Timmermans maakte overigens een opvallende opening naar de groenen van Ska Keller en het uiterst links van Nico Cué. 'Laten we de komende jaren samenwerken', zei hij over het klimaatbeleid. 'Zo zullen we ook de liberalen en anderen kunnen overtuigen, van (de linkse Griekse premier Alexis, nvdr.) Tsipras tot (de Franse president Emmanuel, nvdr.) Macron.' Eerder op de dag hield een partijgenoot van Timmermans een gelijkaardig pleidooi. Udo Bullmann, de socialistische fractieleider in het uittredende Europees Parlement, zei dat enkel Timmermans de nieuwe Commissievoorzitter kan worden en dat het mogelijk moet zijn een progressieve meerderheid op de been te brengen. Ook Bullmann maakte een opening naar de andere groepen, en leek de EVP te willen omzeilen.