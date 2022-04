Pinterest verwijdert voortaan berichten met nepnieuws over de klimaatverandering. Het is daarmee het eerste grote socialemediaplatform met duidelijke richtlijnen rond het klimaat, ook voor adverteerders.

Berichten waarin de klimaatverandering wordt ontkent of waarin misleidende informatie wordt gegeven, zullen voortaan worden verwijderd. Dat kondigt Pinterest aan op zijn website. 'Ons nieuwe beleid maakt Pinterest het enige grote digitale platform met duidelijk gedefinieerde richtlijnen tegen valse of misleidende informatie over klimaatverandering, inclusief complottheorieën, voor inhoud en advertenties', stelt de mededeling.

Complottheorieën

Het gaat onder meer om berichten die de klimaatverandering of de gevolgen ervan ontkennen. Posts die de wetenschappelijke consensus in twijfel proberen te trekken of die de menselijke invloed op het klimaat ontkennen worden eveneens geviseerd, net als valse of misleidende inhoud over klimaatoplossingen en extreem weer.

Ook alle advertenties op het platform moeten aan de nieuwe richtlijnen voldoen. Advertenties over complottheorieën en desinformatie met betrekking tot de klimaatverandering worden expliciet verboden. Voor de inhoudelijke controle werkt Pinterest samen met expertisenetwerken zoals Climate Disinformation Coalition en het Conscious Advertising Network.

Populairder

Dat er op het platform ook steeds vaker wordt gezocht naar ideeën om groener en duurzamer te leven, speelt mogelijk mee. Het aantal zoekopdrachten naar 'zero waste tips' is bijvoorbeeld verzesvoudigd, 'ideeën om kleding te recycleren' ging maal vier.

Milieuorganisaties juichen de beslissing toe. 'Klimaatdesinformatie op digitale platformen vormt een ernstige bedreiging voor het draagvlak dat nodig is om de klimaatcrisis op te lossen', zegt Michael Khoo van Friends of the Earth. 'Pinterest toont leiderschap en we zullen bij alle platforms blijven aandringen op transparantie en informatie over hun inspanningen.'

