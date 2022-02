De gevaren van vliegen boven Oekraïne worden net als bij de ramp met vlucht MH17 onderschat, vrezen internationale pilotenorganisaties.

Boven Oekraïne hangt opnieuw de dreiging van geweld nu Rusland een grote troepenmacht aan de grens heeft samengetrokken en oorlogstaal uitslaat. De spanningen tussen Rusland en het Westen strekken zich nu uit over een nog veel groter gebied dan in 2014 toen MH17 uit de lucht werd geschoten, stellen de mondiale pilotenbond IFALPA en de Europese ECA.

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines, onderweg van de Amsterdamse luchthaven Schiphol naar de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur, werd op 17 juli 2014 neergehaald boven Oost-Oekraïne, waarschijnlijk door pro-Russische separatisten. Alle 298 inzittenden, onder wie veel Nederlanders, kwamen daarbij om het leven.

De huidige toestand in de regio doet de pilotenorganisaties denken aan die aan de vooravond van de ramp. Ze zijn 'uiterst bezorgd' dat 'hetzelfde valse gevoel van veiligheid' landen en vliegmaatschappijen ervan weerhoudt de luchtvaart boven het gebied te staken. Toen werd het risico onderschat dat een burgervliegtuig voor een vijandelijk toestel zou worden aangezien en zou worden bestookt of zelfs neergehaald. En dat kan nu weer misgaan, waarschuwen IFALPA en ECA.

Ze roepen landen en vliegmaatschappijen op om te leren van het lot van MH17 en 'bij twijfel altijd de veiligste keuze te maken'.

Sinds 2014 mijden luchtvaartmaatschappijen het oosten van Oekraïne en de Krim, waar Russischgezinde rebellen en Rusland de dienst uitmaken. Over de rest van Oekraïne wordt nog wel gevlogen.

