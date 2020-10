De Amerikaanse stad Philadelphia zet meer politie in en heeft de hulp van de Nationale Garde ingeroepen om de rust te herstellen, nadat maandag plunderingen en vernielingen plaatsvonden. De onlusten barstten uit nadat de politie een zwarte man had doodgeschoten.

Het slachtoffer, Walter Wallace (27), was gewapend met een mes en negeerde een bevel van de politie om het mes te laten vallen.

Hoewel de demonstraties na de dood van Wallace maandag vreedzaam begonnen, werden ze naderhand gewelddadiger. Volgens de autoriteiten is er aanzienlijke schade toegebracht aan een aantal bedrijven en zijn 91 personen aangehouden. 'Voor vandaag en vanavond anticiperen we op de kans op verdere ordeverstoringen en daarom nemen we extra stappen om de orde te waarborgen', zei Danielle Outlaw, de politiechef van Philadelphia.

Een medewerker van burgemeester Jim Kenney liet daarna weten dat Kenney de Nationale Garde heeft gevraagd zo nodig te helpen de rust te herstellen. 'Vandalisme en plunderingen zijn geen acceptabele vorm van het uitoefenen van het recht op vrije meningsuiting', aldus Kenney.

In een video van het schietincident dat tot de onregeldheden leidde, is te zien hoe Wallace met een mes twee agenten benadert, die hun vuurwapens trekken nadat zij hem hebben gewaarschuwd. Wallace leed aan een bipolaire stoornis, hetgeen volgens de advocaat van de familie bij hen bekend was. Nadat de agenten hun pistolen hebben getrokken deinsden ze achteruit. Even later in de video klinken er schoten en zakt Wallace ineen.

De hoofdinspecteur van de politie zei dat de agenten waren afgekomen op een melding van een man die schreeuwde en gewapend was met een mes. Beide agenten vuurden zowat zeven kogels af. Verdere details wilde de hoofdinspecteur niet prijsgeven zolang het onderzoek naar het incident nog loopt.

Buitensporig politiegeweld en institutioneel racisme zijn onderwerp van verhit debat in de Verenigde Staten sinds de gewelddadige dood van de zwarte arrestant George Floyd eind mei. Behalve dat er door het hele land massale protesten plaatsvonden, kregen de onderwerpen ook een prominente plek op de agenda in aanloop naar de komende presidentsverkiezingen.

'Onze harten zijn gebroken voor de familie van Walter Wallace junior, en voor iedereen die lijdt onder het emotionele gewicht van weer een verloren zwart leven in Amerika', zeiden de Democratische presidentskandidaat Joe Biden en zijn running mate Kamala Harris in een verklaring. 'We kunnen niet accepteren dat een geestelijke gezondheidscrisis in dit land uitloopt in de dood.'

