Een online petitie tegen de opschorting van het Britse parlement heeft woensdagavond de kaap van één miljoen handtekeningen overschreden. De initiatiefnemers van de petitie willen dat de werkzaamheden in Westminster niet worden onderbroken zolang Groot-Brittannië de brexit niet uitstelt of de plannen om de EU te verlaten niet worden opgegeven.

Elke burger kan met een petitie op de proppen komen. Ze zijn vooral symbolisch van aard. Indien een petitie 100.000 handtekeningen krijgt, moet het parlement een debat over het onderwerp toelaten. In april kwam het tot zo'n debat toen 6 miljoen mensen een petitie steunden voor de terugtrekking van de brexit. Dergelijke petities noch de debatten hebben rechtstreekse gevolgen.

De beslissing van premier Boris Johnson om de Britse koningin op 14 oktober een toespraak te laten houden, waardoor het parlement pas op amper zeventien dagen voor de Brexit zijn werkzaamheden zou hervatten, wordt in het Verenigd Koninkrijk op heel veel kritiek onthaald. Woensdagavond kwamen in Londen, Manchester, Edinburgh en andere grote Britse steden duizenden mensen op straat om te protesteren tegen de beslissing. Voor het Parlement kwamen enkele honderden mensen samen en ook in Downing Street werd geprotesteerd. De manifestanten hadden Europese vlaggen bij zich en riepen leuzen als 'Stop de staatsgreep'.

In Europese kringen blijft het eerder stil. De Europese Commissie doet de zaak af als 'een binnenlandse aangelegenheid'.