Aankomend Amerikaans president Joe Biden heeft Pete Buttigieg, één van zijn tegenstanders in de Democratische voorverkiezingen afgelopen voorjaar, gekozen als transportminister. Dat melden Amerikaanse media en het nieuws wordt bevestigd door het transitieteam van Biden.

De 38-jarige Buttigieg was burgemeester van South Bend in de staat Indiana. Tijdens de Democratische voorverkiezingen was hij één van Bidens belangrijkste rivalen en hij won nipt de eerste slag, met name in de staat Iowa. Nadat hij in maart de handdoek in de ring gooide, schaarde hij zich energiek achter het ticket Biden-Harris. Indien de Senaat zijn benoeming goedkeurt wordt hij de eerste openlijk homoseksuele minister van transport in de VS. Hij is ook de eerste vroegere tegenstander in de voorverkiezingen die voor een ministerpost in aanmerking komt.