De 38-jarige Pete Buttigieg haalde 26,9 procent van de stemmen bij de Democratische voorverkiezingen in de Amerikaanse staat Iowa. Bernie Sanders werd tweede met 25,1 procent van de stemmen en Elizabeth Warren derde met 18,3 procent.

Joe Biden, voormalig vicepresident en lang koploper in de peilingen, komt pas op de vierde plaats binnen met 15,6 procent van de stemmen in de Democratische voorverkiezingen. Amy Klobuchar werd vijfde met 12,6 procent van de stemmen.

De bekendmaking van de resultaten had gisteren moeten gebeuren, maar werd uitgesteld omdat een app die speciaal voor deze voorverkiezing werd gemaakt, niet goed werkte.

