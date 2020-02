Pete Buttigieg staat momenteel op kop in de eerste voorverkiezing bij de Democratische partij in Iowa. Dat blijkt na gedeeltelijke telling van de resultaten. Senator Bernie Sanders staat op de tweede plaats.

Buttigieg, 38, voormalig burgemeester van een middelgrote stad in Indiana, kreeg 26,9 procent van de afgevaardigden achter zich, voor Bernie Sanders, goed was voor 25,1 procent. Voorlopig is 62 procent van de stemmen gesteld.

Elizabeth Warren moest het doen met 18,3 procent en de voormalige vicepresident van Barack Obama, Joe Biden, leed een tegenslag en eindigde vierde met 15,6 procent.

