Het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens heeft Peru bevolen om "af te zien" van de beslissing van het Grondwettelijk Hof waarmee de vervroegde vrijlating van oud-president Alberto Fujimori werd toegelaten. Fujimori werd in 2009 veroordeeld tot 25 jaar cel voor misdaden tegen de menselijkheid en fraude.

De 83-jarige Fujimori werd vooral veroordeeld voor twee bloedbaden die begin jaren 90 werden uitgevoerd door doodseskaders, in de strijd tegen de maoïstische rebellie van het Lichtend Pad. Daarbij vielen 25 doden. In 2017 kwam de oud-president, die kwakkelt met zijn gezondheid, na een omstreden pardon een paar maanden vrij. Maar hij moest weer de gevangenis in toen er een streep werd gezet door de verleende gratie.

Volgens het Mensenrechtenhof, onderdeel van de Organisatie van Amerikaanse Staten, staat het vervroegd vrijlaten van Fujimori niet in verhouding met de misdaden waar hij voor veroordeeld is. De huidige Peruaanse regering heeft eerder gezegd ieder besluit van de IACHR op te zullen volgen.

De 83-jarige Fujimori werd vooral veroordeeld voor twee bloedbaden die begin jaren 90 werden uitgevoerd door doodseskaders, in de strijd tegen de maoïstische rebellie van het Lichtend Pad. Daarbij vielen 25 doden. In 2017 kwam de oud-president, die kwakkelt met zijn gezondheid, na een omstreden pardon een paar maanden vrij. Maar hij moest weer de gevangenis in toen er een streep werd gezet door de verleende gratie. Volgens het Mensenrechtenhof, onderdeel van de Organisatie van Amerikaanse Staten, staat het vervroegd vrijlaten van Fujimori niet in verhouding met de misdaden waar hij voor veroordeeld is. De huidige Peruaanse regering heeft eerder gezegd ieder besluit van de IACHR op te zullen volgen.