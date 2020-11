De Peruaanse interim-president Manuel Merino heeft zondag zijn ontslag aangekondigd, vijf dagen nadat hij was aangetreden, wat gewelddadige betogingen had uitgelokt.

'Ik wil het hele land laten horen dat ik mijn ontslag aanbied', verklaarde Manuel Merino in een televisietoespraak, na de gewelddadige onderdrukking van betogingen waarin zijn vertrek werd geëist en waarbij drie doden en een honderdtal gewonden vielen.

Meteen waren vreugdetaferelen te zien in de straten van de hoofdstad Lima.

Het parlement moet nu een nieuwe president aanduiden, de derde in minder dan een week na de afzetting door het parlement van de populaire president Martin Vizcarra. Daartoe is een voltallige zitting voor 16 uur plaatselijke tijd gepland. Mogelijk komt de kandidaat uit de centrumpartij Morado, de enige partij die zich verzette tegen de afzetting van Vizcarra. Merino zei dat, om een 'machtsvacuüm te vermijden', de achttien ministers die hij benoemd had, voorlopig op post zullen blijven, ook al nam de meerderheid van hen ontslag na de repressie tegen de betogingen van zaterdag. Minstens drie mensen werden in Lima gedood bij een nieuwe dag van manifestaties die door de politie werden neergeslagen. De manifestanten overwegend jongeren, eisten het ontslag van Merino en verwierpen wat ze als een parlementaire staatsgreep beschouwden. Het parlement had maandag de afzetting van de erg populaire president Martin Vizcarra gestemd, die beschuldigd wordt van corruptie, en zijn vervanging door Merino goedgekeurd, tot dan parlementsvoorzitter.

'Ik wil het hele land laten horen dat ik mijn ontslag aanbied', verklaarde Manuel Merino in een televisietoespraak, na de gewelddadige onderdrukking van betogingen waarin zijn vertrek werd geëist en waarbij drie doden en een honderdtal gewonden vielen.Meteen waren vreugdetaferelen te zien in de straten van de hoofdstad Lima. Het parlement moet nu een nieuwe president aanduiden, de derde in minder dan een week na de afzetting door het parlement van de populaire president Martin Vizcarra. Daartoe is een voltallige zitting voor 16 uur plaatselijke tijd gepland. Mogelijk komt de kandidaat uit de centrumpartij Morado, de enige partij die zich verzette tegen de afzetting van Vizcarra. Merino zei dat, om een 'machtsvacuüm te vermijden', de achttien ministers die hij benoemd had, voorlopig op post zullen blijven, ook al nam de meerderheid van hen ontslag na de repressie tegen de betogingen van zaterdag. Minstens drie mensen werden in Lima gedood bij een nieuwe dag van manifestaties die door de politie werden neergeslagen. De manifestanten overwegend jongeren, eisten het ontslag van Merino en verwierpen wat ze als een parlementaire staatsgreep beschouwden. Het parlement had maandag de afzetting van de erg populaire president Martin Vizcarra gestemd, die beschuldigd wordt van corruptie, en zijn vervanging door Merino goedgekeurd, tot dan parlementsvoorzitter.