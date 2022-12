Peru: parlement vervroegt verkiezingen naar april 2024

In Peru heeft het Congres dinsdag gestemd voor het vervroegen van de verkiezingen. Die zouden normaal gezien pas in 2026 worden gehouden, maar zullen nu doorgaan in april 2024.

Met die beslissing hopen de autoriteiten de crisis in het land te bezweren en een einde te maken aan de protesten die uitbraken na de afzetting van president Pedro Castillo.

Het voorstel was in de plenaire vergadering goed voor 93 stemmen voor, 30 stemmen tegen en één onthouding.

President Pedro Castillo werd op 7 december afgezet en gearresteerd omdat hij het parlement probeerde te ontbinden. Daarna braken er gewelddadige protesten uit onder de bevolking die niet wil dat opvolger Dina Boluarte de termijn van Castillo kan afmaken. Naast vervroegde verkiezingen eisen de demonstranten ook de vrijlating van Castillo. De autoriteiten kondigden intussen de noodtoestand af in het land en riepen op tot kalmte.