Rudy Giuliani heeft dinsdag gezegd dat hij de dagvaarding van de Democraten in het Congres naast zich neer zal leggen. Die hadden de medewerking van Giuliani geëist in het kader van de impeachmentprocedure tegen VS-president Donald Trump.

'Ik zal niet deelnemen aan een onwettig, ongrondwettelijk en ongefundeerd "impeachment-onderzoek"', twitterde de ex-burgemeester van New York.

De voorzitters van de drie commissies van het Huis van Afgevaardigden eisten vorige maand door middel van een dagvaarding dat Giuliani, die gezien wordt als een spilfiguur in het Oekraïne-schandaal, documenten zou voorleggen die gelinkt zijn aan de zaak. De advocaat kreeg daarvoor 15 oktober de tijd.

Volgens Giuliani heeft zijn advocaat nu een brief gestuurd naar de commissies met de formele mededeling dat hij 'niet zal meewerken' omdat het onderzoek 'ongrondwettelijk, onwettig en ongefundeerd' lijkt te zijn. In de brief wordt de dagvaarding voorts 'overdreven en erg bezwarend' genoemd.