Een niet-geïdentificeerde persoon is de grens overgestoken van Zuid- naar Noord-Korea op nieuwjaarsdag. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het gebeurt zelden dat de streng beveiligde grens wordt overgestoken, zeker in die richting.

Het individu werd zaterdag opgemerkt door de surveillanceteams in de gedemilitariseerde zone, die het Koreaanse schiereiland scheidt, om 21.20 uur lokale tijd, zegt de Zuid-Koreaanse legerstaf. 'Er werd bevestigd dat de persoon de demarcatielijn naar het noorden is overgestoken', klinkt het in het perscommuniqué. De persoon is nog niet geïdentificeerd, zegt een verantwoordelijke van de staf. De Zuid-Koreaanse autoriteiten stuurden hun Noord-Koreaanse collega's een bericht over het incident. Militairen startten een zoekactie op, zonder resultaat. Er werd evenmin ongewone activiteit opgemerkt van het Noord-Koreaanse leger.

Jaren van repressie en armoede in Noord-Korea leidden ertoe dat meer dan 30.000 personen naar Zuid-Korea vluchten sinds de Koreaanse Oorlog (1950-1953). Maar een oversteek in de andere richting is extreem zeldzaam. In 2020 schoten Noord-Koraanse troepen een Zuid-Koreaanse visserij-ambtenaar dood die volgens Pyongyang de zeegrens illegaal was overgestoken.

De meeste Noord-Koreanen die vluchten gaan eerst naar China, voor ze naar Zuid-Korea gaan, vaak via een ander land. Slechts enkelen durven de gedemilitariseerde zone door, die vol mijnen ligt, en waar aan beide kanten een grote militaire aanwezigheid is.

Het individu werd zaterdag opgemerkt door de surveillanceteams in de gedemilitariseerde zone, die het Koreaanse schiereiland scheidt, om 21.20 uur lokale tijd, zegt de Zuid-Koreaanse legerstaf. 'Er werd bevestigd dat de persoon de demarcatielijn naar het noorden is overgestoken', klinkt het in het perscommuniqué. De persoon is nog niet geïdentificeerd, zegt een verantwoordelijke van de staf. De Zuid-Koreaanse autoriteiten stuurden hun Noord-Koreaanse collega's een bericht over het incident. Militairen startten een zoekactie op, zonder resultaat. Er werd evenmin ongewone activiteit opgemerkt van het Noord-Koreaanse leger.Jaren van repressie en armoede in Noord-Korea leidden ertoe dat meer dan 30.000 personen naar Zuid-Korea vluchten sinds de Koreaanse Oorlog (1950-1953). Maar een oversteek in de andere richting is extreem zeldzaam. In 2020 schoten Noord-Koraanse troepen een Zuid-Koreaanse visserij-ambtenaar dood die volgens Pyongyang de zeegrens illegaal was overgestoken.De meeste Noord-Koreanen die vluchten gaan eerst naar China, voor ze naar Zuid-Korea gaan, vaak via een ander land. Slechts enkelen durven de gedemilitariseerde zone door, die vol mijnen ligt, en waar aan beide kanten een grote militaire aanwezigheid is.