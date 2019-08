De terreurgroepering Islamitische Staat (IS) is aan een comeback bezig in Syrië, dat terwijl de Verenigde Staten hun troepen uit het land voor het grootste deel hebben teruggetrokken. Dat stelt een inspecteur-generaal van het Pentagon dinsdag in een rapport.

'Hoewel het zijn territoriaal 'kalifaat' is verloren, heeft IS in Irak zijn opstandige capaciteiten versterkt en de activiteiten in Syrië hervat', staat te lezen in het document. IS heeft zijn 'operaties kunnen hergroeperen en ondersteunen' in beide landen, deels omwille van het feit dat de lokale strijdkrachten nog altijd niet in staat zijn om 'operaties op lange termijn vol te houden, verschillende operaties tegelijkertijd uit te voeren of het grondgebied dat ze hebben veroverd, te behouden', luidt het.

De heropleving van de terreurgroepering kwam er terwijl Washington 'zich gedeeltelijk heeft teruggetrokken' uit het land, een beslissing die werd genomen tegen het advies in van de door de VS gesteunde Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF). Die hadden daarentegen gevraagd om 'meer training en een betere uitrusting' om de opstand de kop in te drukken.

President Donald Trump kondigde eind 2018 de terugtrekking aan van het merendeel van de zowat 2.000 Amerikaanse soldaten die in het noordoosten van Syrië gestationeerd waren. Trump riep in een adem ook de volledige overwinning uit op de jihadistische organisatie, waarop toenmalig defensieminister Jim Mattis zijn ontslag nam uit protest tegen het beleid van de president.