Het Pentagon heeft een eenheid opgericht die UFO's moet onderzoeken. Dat heeft het vrijdag aangekondigd. De eenheid wordt onderdeel van de Amerikaanse marine

Met de oprichting van de werkcel rond niet-geïdentificeerde vliegende fenomenen, die op 4 augustus werd goedgekeurd, wil de het Pentagon meer te weten komen over de oorsprong van die fenomenen, aldus woordvoerster Susan Gough in een persbericht.

Voor de Amerikaanse Defensie hebben niet-geïdentificeerde voorwerpen niets te maken met kleine groene mannetjes, maar komen ze mogelijk van vijanden van de VS. Washington maakt zich namelijk zorgen over spionage door China met drones of met andere toestellen die door de lucht bewegen.

De nieuwe eenheid 'moet niet-geïdentificeerde vliegende fenomenen die een gevaar zouden kunnen betekenen voor de nationale veiligheid van de VS detecteren, analyseren en catalogiseren', klinkt het nog.

Het Pentagon had eind april drie video's gepubliceerd die gefilmd werden door piloten van de US Navy. Op de beelden uit 2004 en 2015 zijn confrontaties te zien met iets dat op een UFO lijkt.

